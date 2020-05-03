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  2. На Гомельщине молодежь ежедневно приносит лекарства и продукты пенсионерам

На Гомельщине молодежь ежедневно приносит лекарства и продукты пенсионерам

Бригады помощи от БРСМ работают с группой 60+. Схема простая: звонок на горячую линию, волонтеры выдвигаются, берут список и деньги у пенсионера, потом идут в магазин и аптеку. В каждом районе Гомельской области сформированы команды, в которые вошли несколько сотен активистов, их количество продолжает расти. БРСМ работает в тесной связке с территориальными центрами социального обслуживания населения и волонтерами Красного Креста.



- Некоторые пенсионеры начали работать через дверь, - рассказывает главный специалист Центральной районной организации ОО БРСМ Маргарита Науменко. – Мы же приходим по заявкам. Поэтому они знают, в какое время у них будут наши волонтеры. Кто-то уже выставляет пакет со списками и деньгами и консультирует нас за дверью. Тут каждый сам выбирает стратегию поведению. В списках бывает по 20-30 пунктов. Так и надо, чтобы волонтеры ходили по одному адресу не каждый день, а несколько раз в неделю. Главное, что механизм помощи работает. 


С 9:00 до 18:00 работает телефон областной горячей линии, куда можно обратиться с просьбой о помощи,  8 (0232) 56 33 15. Заявки принимают и районные организации БРСМ.


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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
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