Вчера в Буда-Кошелево в начале восьмого вечера под колесами Hyundai Lantra погиб 35-летний мужчина. Он сидел на проезжей части и, по предварительной информации, был пьян. Иномаркой управлял 19-летний водитель.
Сегодня около восьми часов утра в агрогородке Мичуринский в Гомельском районе автомобиль Renault Laguna под управлением 42-летнего водителя сбил 56-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по обозначенному нерегулируемому переходу. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Примерно в это же время в Светлогорске автобус МАЗ насмерть сбил 32-летнюю женщину-пешехода, которая также переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу, слева направо по ходу движения автобуса.
– Во всех трех случаях проводятся проверки с уточнением обстоятельств трагедий, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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На Гомельщине менее чем за сутки в ДТП погибли 3 пешехода
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