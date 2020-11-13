На Гомельщине менее чем за сутки в ДТП погибли 3 пешехода

Сегодня около восьми часов утра в агрогородке Мичуринский в Гомельском районе автомобиль Renault Laguna под управлением 42-летнего водителя сбил 56-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по обозначенному нерегулируемому переходу. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.Примерно в это же время в Светлогорске автобус МАЗ насмерть сбил 32-летнюю женщину-пешехода, которая также переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу, слева направо по ходу движения автобуса.– сообщаетФото УГАИ УВД Гомельского облисполкома