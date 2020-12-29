За 11 месяцев уходящего года их зарегистрировано 61, в то время как в прошлом году – всего 16.
Фото носит иллюстративный характер
Раскрытие данных преступлений остается достаточно сложным, на сегодняшний момент более 80 процентов деяний подобного рода остается нераскрытым. Одним из распространенных способов взлома личных страниц в социальных сетях является фишинг: появляется вредоносная ссылка, при переходе по которой потерпевшие предоставляют доступ к своим личным данным, в том числе паролям. 21-летняя гомельчанка в социальной сети «ВКонтакте» перешла по ссылке в всплывшем окне о помощи ребенку, ввела запрошенные логин и пароль. Позже с ней связались с фейкового аккаунта и запросили денег за фото интимного характера. Их девушка оставила ранее, переписываясь со знакомым. На указанные реквизиты молодая особа перевела деньги. Над ней еще посмеялись, мол, нечего переходить по незнакомым ссылкам.
Взрослый мужчина подарил подруге по переписке пикантные фото. Женщина (не исключено, что это был мужчина) потребовала 250 рублей откупных, в противном случае снимки увидит супруга мужчины.
– Не доверяйте незнакомым людям свои логин и пароль, не вводите их в незнакомые для вас запросы и формы обратной связи. Ну и верх безрассудства дарить незнакомому человеку на странице в социальной сети какие-либо фотографии интимного характера, – предостерегают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
311
На Гомельщине фиксируют рост вымогательств в социальных сетях
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter