Этими культурами осталось занять лишь 8 процентов площадей. С работой можно справиться за 2 дня. В остальных регионах ранние зерновые (без кукурузы, гречихи, проса) уже посеяны.
Семена всех яровых культур легли в почву на 1 миллионе 311 тысячах гектаров – 53 процентах запланированных площадей (год назад – 69 процентов). В Брестской области – 54 (68), Витебской –50 (59), Гомельской – 40 (63), Гродненской – 73 (81), Минской – 54 (74), Могилевской – 49 (75).
Яровой рапс занимает 73 процента полей, лен-долгунец – 65, сахарная свекла – 88, кукуруза – 18, картофель – 34.
Опубликовано:
432
На финишную прямую выходит сев ранних зерновых в Витебской области
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter