На Disney+ выйдет новый сериал по вселенной «Звездных войн»

Новый сериал по вселенной «Звездных войн» выйдет на стрим-сервисе Disney+, сообщает Forbes.

Анимационный проект получит название «Звездные войны: Бракованная партия». Новое шоу станет спин-оффом мультсериала «Звездные войны: Войны клонов» (2008–2020), состоявшего из семи сезонов.

В центре сюжета «Бракованной партии» отряд экспериментальных клонов, которые генетически отличаются от своих «собратьев». Благодаря уникальности каждый член отряда обладает особыми навыками. Впервые эти уникальные солдаты появились в седьмом сезоне «Войн клонов». Теперь же им предстоит работа в качестве наемников, а также борьба за выживание и поиск смысла существования.

«Представить фанатам финальную главу «Звездных войн: Войн клонов» было честью для Disney+, и мы рады сверх меры тому глобальному отклику, который мы получили после выхода серии. В то время как «Войны клонов» подошли к своему заключению, наше партнерство с потрясающими сценаристами и художниками Lucasfilm Animation только начинается», – отметила старший вице-президент Disney+ Агнес Чу.

Шоураннером «Бракованной партии» станет Дейв Филони, снимавший «Войны клонов» и «Мандалорца». В команду также войдут Афина Портильо, Джош Раймес и Кэрри Бэк. Кресло ведущего режиссера займет Брэд Рау, а основного сценариста – Дженнифер Корбетт.

Премьера мультсериала запланирована на 2021 год.