На что способна сборная Беларуси на чемпионате мира по гандболу

Первый матч подопечных Юрия Шевцова в Египте можно охарактеризовать по-разному. Например, так: еле унесли ноги. Или так: руки не протянешь, так и ложки с полки не достанешь. В общем, вроде и хотели, но не смогли. Вот и думай теперь: то ли не сильно хотели, то ли на большее не способны.А ведь казалось, что именно в нашей колоде все козыри и сама судьба намекает на благоприятный исход: у сборной России недавно сменился главный тренер и игра только строится, тогда как у нас все стабильно уже больше десятка лет и система выстроена четко и понятно. У России травмы выкосили сразу нескольких исполнителей, среди которых тройка явных ударников – Павел Атьман, Александр Шкуринский и Дмитрий Санталов, а в сборной Беларуси – полный ажур, все лидеры не просто здоровы, а подошли к турниру в оптимальных физических кондициях. Да и в целом, если брать класс двух соперников, то парни Шевцова смотрелись если не на голову выше, то уж точно посолиднее. В итоге же вышло все как-то грустно и наполовину: недопетая песня, недопитый стакан.Весь матч не покидало ощущение, что наши и сильнее, и быстрее, и мастеровитее. Казалось, вот-вот и пробуксовывающая машина нащупает шинами твердую почву и, забрызгав грязью соперника, рванет вперед и унесется вдаль, оставив его утираться и грустить. Но происходило все с точностью до наоборот: сборная России едва ли не в каждом моменте оказывалась сильнее, быстрее и точнее. А еще – увереннее и наглее. А главное, они четко выполняли тренерский план на игру и действовали максимально сконцентрировано. Как старательные первоклассники, которым дали задание заниматься чистописанием, и они каллиграфически выводят буквы. Тогда как наши парни, вероятно, почувствовали себя на уровень выше, решив, что «этого Кузьму я и так возьму». Получилось в итоге тяп-ляп.Ниже своих возможностей сыграли в первом матче практически все, за исключением разве что Никиты Вайлупова, который был, как всегда, невероятно крут. Он не совершил за весь матч почти ни одной помарки, со стопроцентной точностью гвоздил семиметровые (в том числе и в ключевые моменты поединка, когда нервы были натянуты в тугие струны) и отгрузил в итоге в ворота противника гроссмейстерские 10 мячей. Про остальных, увы, так не скажешь. Да, наш Гулливер Владислав Кулеш был на площадке фигурой очень заметной, его броски с завидной периодичностью рвали сетку ворот соперника, но потенциал этого парня настолько высок, что и здесь полной удовлетворенности быть не может. Кулеш может играть круче Карабатича и Тучкина вместе взятых, но пока не дотягивает ни до одного из них. А грубая ошибка Влада в защите на последних секундах и вовсе едва не стоила нам поражения, спасибо Ивану Морозу – спас! Но и он способен явно не большее. Артем Королек при всем своем блеске совершил несколько ключевых промахов в атаке, разыгрывающие были недостаточно активны и изобретательны, а защита и вовсе всю игру больше напоминала проходной двор, чем линию Маннергейма. И это, пожалуй, главное разочарование после первой игры – далеко с такой обороной мы не уедем.Юрий Шевцов после матча сказал:Дипломатично, что в подобных обстоятельствах, пожалуй, наиболее верная интонация. Разбираться, что не получилось и почему, лучше без лишних глаз и ушей. Пока же сборная Беларуси была похожа на гитару – дорогую и фирменную, способную ласкать слух великолепной музыкой, но пока явно расстроенную. Благо для того чтобы подтянуть струны, у тренерского штаба время есть. Субботний поединок против Южной Кореи в этом плане как нельзя кстати. Корейцы привезли в Египет второй состав, и поединок первого тура против словенцев явно намекнул на их аутсайдерский статус. А вот после «тренировки на кошках» подопечных Юрия Шевцова будут ждать словенцы – одни из главных фаворитов нынешнего первенства. Сфальшивить в игре с ними будет уже никак нельзя.