На Буйничском поле прошел митинг-реквием

Основные торжества, посвященные Дню независимости, в Могилеве прошли сегодня на Буйничском поле. Месте, которое по-настоящему свято для каждого могилевчанина. В июле 1941-го воины Красной Армии 23 дня держали здесь оборону, весьма ощутимо дав по зубам захватчикам. За несколько дней боев красноармейцы сожгли 39 немецких танков. Об этом в своем очерке «Горячий день» написал военный корреспондент Константин Симонов. А позже герои Буйничского поля стали прототипами его романа «Живые и мертвые». Как-то сын писателя Алексей Симонов признался мне, что «на этом поле отец впервые поверил в Победу»…

Сегодня на Буйничском поле собралось множество людей – руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций, ветераны и молодежь. Были возложены венки и цветы защитникам Отечества. После чего состоялся митинг. Выступающие на котором отмечали: благодарные потомки свято хранят имена героев, принесших на алтарь Победы самое дорогое — свою жизнь. Отдавших ее за сегодняшнюю Независимость, за сегодняшнее мирное небо. Ректор Могилевского государственного университета и А.А. Кулешова Денис Дук отметил, что в истории нашей страны нет других примеров, когда Беларусь на протяжении более 75 лет (как сейчас) не участвовала бы в каких-то войнах. И это обязательно надо сберечь.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, говоря о Дне независимости, вспомнил своих родственников:

- Война оставила глубокие раны. Двоюродные братья моей мамы, ее сестра были расстреляны. Это забыть нельзя. Чтобы сохранить настоящее, создавать будущее нельзя забывать о прошлом. И быть готовым – если понадобится – всем вместе отстаивать свою независимость.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк говорил о том, что сегодняшний праздник для него – свидетельство жизни в свободной стране. Которая развивается хорошими темпами. А какой она станет в ближайшей перспективе, зависит от каждого из нас.