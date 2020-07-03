Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На Буйничском поле прошел митинг-реквием

На Буйничском поле прошел митинг-реквием

Основные торжества, посвященные Дню независимости, в Могилеве прошли сегодня на Буйничском поле. Месте, которое по-настоящему свято для каждого могилевчанина. В июле 1941-го воины Красной Армии 23 дня держали здесь оборону, весьма ощутимо дав по зубам захватчикам. За несколько дней боев красноармейцы сожгли 39 немецких танков. Об этом в своем очерке «Горячий день» написал военный корреспондент Константин Симонов. А позже герои Буйничского поля стали прототипами его романа «Живые и мертвые». Как-то сын писателя Алексей Симонов признался мне, что «на этом поле отец впервые поверил в Победу»…

Сегодня на Буйничском поле собралось множество людей – руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций, ветераны и молодежь. Были возложены венки и цветы защитникам Отечества. После чего состоялся митинг. Выступающие на котором отмечали: благодарные потомки свято хранят имена героев, принесших на алтарь Победы самое дорогое — свою жизнь. Отдавших ее за сегодняшнюю Независимость, за сегодняшнее мирное небо. Ректор Могилевского государственного университета и А.А. Кулешова Денис Дук отметил, что в истории нашей страны нет других примеров, когда Беларусь на протяжении более 75 лет (как сейчас) не участвовала бы в каких-то войнах. И это обязательно надо сберечь.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, говоря о Дне независимости, вспомнил своих родственников:

- Война оставила глубокие раны. Двоюродные братья моей мамы, ее сестра были расстреляны. Это забыть нельзя. Чтобы сохранить настоящее, создавать будущее нельзя забывать о прошлом. И быть готовым – если понадобится – всем вместе отстаивать свою независимость.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк говорил о том, что сегодняшний праздник для него – свидетельство жизни в свободной стране. Которая развивается хорошими темпами. А какой она станет в ближайшей перспективе, зависит от каждого из нас.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: САЗОНОВ Андрей
Версия для печати
Новости и статьи
«Белшина» вырвала ничью у «Минска» в чемпионате Беларуси
Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области России
Минимум семь человек погибли в Индии при взрыве на фабрике
На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса
Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил
В Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Названы самые опасные позы для сна
Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире
На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе прошла встреча ветеранов Беларуси, России и Латвии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зазеркалье
В Гомеле спасатели помогли малышу, голова которого застряла между прутьями ограждения
Погода 6 июля: до +30°С и кратковременные дожди
50 871 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Беларуси
Невролог объяснил, почему возникает мигрень
Названы самые популярные фильмы 90-х годов
Грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья в Докшицком районе
Мужчина погиб на пожаре в Гродно
Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и испытала шок
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Польша выбирает путь
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне
Тремя матчами завершится 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Александр Карпицкий: диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества
Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30
В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты
Машиностроение Беларуси — это серьезные научные заделы на будущее
Канье Уэст захотел стать президентом США
Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Уроки демократии
Лукашенко поздравил лидера Венесуэлы и граждан этой страны с Днем Независимости
Интерес к производству «зеленой» электроэнергии остается высоким – «Белэнерго»
Реконструкция операции «Багратион», День белорусского бренда в Витебске и новый рекорд гродненского «Немана». Главное за субботу
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
Гороскоп на 6 июля
Формула-1. Первая квалификация нового сезона. Вопреки пандемии
Президент Украины потребовал от МВД не допустить эскалации уличного насилия
В Цюрихе тигр загрыз работницу зоопарка
Появились подробности о состоянии Геннадия Хазанова
«Неман» одержал седьмую победу подряд, с минимальным счетом обыграв «Ислочь»
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Идеальный велосипед
В московской больнице пенсионер забил насмерть ходунками соседа по палате
Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Италии
Жительница Нью-Йорка установила рекорд по поеданию хот-догов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ