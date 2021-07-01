На Брестчине проходит патриотический сплав по реке Лесная

Сегодня лидеры и 27 самых активных представителей Белорусского республиканского союза молодежи Брестчины отправились в патриотический сплав на байдарках по реке Лесная. Мероприятие стартовало на левом берегу реки у деревни Тюхиничи, а завершится за мостом у деревни Клейники. В местах старта и финиша молодежь проведет акцию «Чистый берег». Участников ждет привал, где состоится неформальный диалог. К слову, все участники обозначены одеждой с элементами белорусского орнамента, а на байдарках развиваются флаги Республики Беларусь. Лидер Брестской областной организации БРСМ Юрий Сегенюк рассказал:

– Молодежный сплав проводится в канун Дня Независимости Республики Беларусь с целью формирования любви к Родине, уважения к ее истории, бережного отношения к государственной символике Республики Беларусь, национальным традициям.

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