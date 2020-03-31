На Брестчине мониторят организацию горячего питания и безопасность участников посевной

К организации питания участников полевых работ в каждом из сельхозпредприятий подходят по-своему. Однако везде стараются учесть тот нюанс, что накормить людей нужно вкусно и сытно. В Лунинецком районе, например, во всех сельхозорганизациях в колдоговорах предусмотрено удешевление стоимости питания. На калориях и объеме порций это никак не отражается.





В ОАО "Вульковский рассвет" обеды организовывают для всех участников посевной. В кафе хозяйства ежедневно их готовят для 45 - 50 человек. Точка общепита находится на балансе предприятия. Блюда повара приготавливают такие, что пальчики оближешь. Спецтранспортом их доставляют к рабочим местам, которые в эти дни в основном в поле. Заведующая кафе Мария Малей отмечает, что при составлении меню учитываются пожелания работников. Часть продуктов для приготовления блюд: картофель, столовую свеклу, морковь - хозяйство выращивает самостоятельно. Благодаря этому питание удешевляет. Так, работники оплачивают 10 процентов его стоимости. Но при одном условии - если задания выполняют на совесть, без замечаний.

Директор ОАО "Вульковский рассвет" Владимир Соц считает, что это достаточно эффективная мера для стимулирования труда наравне с премированием работников в зависимости от личного вклада каждого в общий результат, улучшением условий труда, ростом зарплат:

- Сытый работник качественнее выполнит порученное дело. Сейчас в смену мы кормим около полусотни человек. Осенью, когда на полях продолжается уборка урожая и сев озимых, обедов в день нужно до ста. Коллектив кафе без проблем справляется и с такими нагрузками.

В "Вульковском рассвете" заканчивают сев ранних яровых зерновых. На сегодняшний день полностью рассчитались с овсом, под который отвели 380 гектаров, яровыми ячменем, тритикале и пшеницей, разместив их соответственно на 90, 308 и 450 гектарах. Посеяли часть зернобобовых. В связи с заморозками темпы работ замедлились. В ближайшие дни их планируют завершить.

Проводя мониторинг по организации питания участников посевной, специалисты Лунинецкого райкома профсоюза работников АПК обратили внимание на то, что в ОАО "Вульковский рассвет" эта работа каждый сезон налажена на высоком уровне. Председатель райкома профсоюза работников АПК Людмила Ермоленок отметила, что в коллективных договорах всех сельхозпредприятий предусмотрено удешевление стоимости питания. При необходимости выдают сухпайки, в которые входят тушенка, сметана, булочки, печенье и другие продукты.

Кроме вопросов питания участников сева, лидеры районного профсоюза работников АПК сделали акцент на проведении инструктажей по технике безопасности, предрейсовых и послерейсовых осмотрах водителей, трактористов-машинистов, наличии медицинских аптечек, ознакомлении людей с расценками, условиями трудового соревнования и других моментах.

Председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич рассказал sb.by, что на особом контроле эти темы в каждом районе Брестчины:

- Безопасность, надлежащие условия труда, питание участников посевной, обеспечение спецодеждой и другие вопросы очень важны. Мониторинг будет продолжен.