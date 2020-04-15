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На большинстве рек Беларуси прогнозируют снижение уровня воды

По состоянию на сегодняшний день почти повсеместно на реках Беларуси наблюдается спад уровня воды. Это будет продолжаться и в дальнейшем, сообщили в  Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днепр

Снижение уровня воды будет происходить с интенсивностью 1—6 сантиметров в сутки.

Незначительный рост уровня воды с интенсивностью 1—5 сантиметров в сутки сейчас наблюдается на Западной Двине на участке Сураж — Улла, Немане возле Гродно и некоторых малых реках.

На Немане возле Гродно, Днепре возле Могилева, Соже возле Кричева и Славгорода уровень воды находится ниже отметок, лимитирующих судоходство. А на Соже под Гомелем уровень воды близок к опасно низкой отметке. В ближайшие дни здесь станут хуже условия для работы речного транспорта.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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