На биологическом факультете БГУ в 2022/23 учебном году откроется новая специальность

Новая специальность «биоинженерия и биоинформатика» откроется в 2022/23 учебном году на биологическом факультете Белорусского государственного университета, сообщили в пресс-службе вуза.

– Появление новой специальности обусловлено отсутствием подготовки специалистов данного направления в Беларуси и высокой востребованностью профессионалов, одновременно владеющих знаниями в области общей биологии, генной инженерии, омиксных технологий, информатики, математики и статистики, – пояснили в БГУ.

Данная специальность является междисциплинарной и включает изучение генной и клеточной инженерии, биоинформатики, молекулярной биологии, биохимии, физиологии и структурной биологии, фармакологии, вирусологии, биомеханики, органической и неорганической химии, термодинамики, нейронных сетей, глубокого анализа данных, феномики, молекулярной эволюции и других дисциплин. В подготовке студентов задействуют кадровый потенциал следующих факультетов: биологического, прикладной математики и информатики, механико-математического, химического, радиофизики и компьютерных технологий.

– Выпускникам специальности будет присваиваться квалификация «биоинженер-биоинформатик», – отметили в пресс-службе. – Они смогут работать в научно-практических центрах, производственных биотехнологических компаниях, на предприятиях, связанных с медициной, биодиагностикой, фармацевтикой, сельским хозяйством, озеленением, природоохранной деятельностью, в ИТ-компаниях, связанных с биоинформатикой и биоинженерией и др.

Набор будет осуществляться на I и II ступени высшего образования на бюджетную и платную форму обучения.

В пресс-службе напомнили, что сегодня на биологическом факультете БГУ по бакалавриату ведется подготовка по четырем специальностям: «биология», «биохимия», «микробиология», «биоэкология». Магистранты обучаются по специальностям «биология», «микробиология», «биохимия». Для иностранных граждан на английском языке открыта магистерская программа biology.

В университете также обратили внимание на то, что в новом учебном году на факультете географии и геоинформатики БГУ откроется новая специальность «геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность».