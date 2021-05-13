Днем 12 мая 2021 года очевидец позвонил в Солигорский РОВД и сообщил о том, что на берегу водохранилища он увидел труп женщины.
Подробностями с sb.by поделилась официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина:
– По предварительной информации, на берегу было обнаружено тело 80-летней местной жительницы. Известно, что она ушла из дома в 20-х числах апреля и разыскивалась как безвестно исчезнувшая. В настоящее время Солигорским РОСК проводится проверка, назначены судебно-медицинская и генотипоскопическая экспертизы.
Представитель ведомства также добавила, что признаков, указывающих на криминальный характер смерти женщины, не выявлено. Обстоятельства гибели пенсионерки устанавливаются.
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На берегу Солигорского водохранилища обнаружили тело женщины
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