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  2. На «Белшине» из-за возгорания эвакуировали 40 работников завода

На «Белшине» из-за возгорания эвакуировали 40 работников завода

Огонь в подготовительном цехе завода крупногабаритных шин тушили спасатели в Бобруйске. Как уточняет пресс-служба Могилевского областного управления МЧС, ЧП произошло вчера днем. Горел резиносмеситель.


«До прибытия подразделений МЧС сорок работников самостоятельно эвакуировались из цеха», – говорится в сообщении.

В результате возгорания повреждено два погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Огонь не вышел за пределы технологической установки, производственный процесс не нарушен. Пострадавших нет.



Фото Могилевского областного управления МЧС
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