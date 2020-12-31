На «Белшине» из-за возгорания эвакуировали 40 работников завода

Огонь в подготовительном цехе завода крупногабаритных шин тушили спасатели в Бобруйске. Как уточняет пресс-служба Могилевского областного управления МЧС, ЧП произошло вчера днем. Горел резиносмеситель.
«До прибытия подразделений МЧС сорок работников самостоятельно эвакуировались из цеха», – говорится в сообщении.
В результате возгорания повреждено два погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Огонь не вышел за пределы технологической установки, производственный процесс не нарушен. Пострадавших нет.
Фото Могилевского областного управления МЧС
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