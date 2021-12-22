На Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

Первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом была загружена в активную зону реактора второго энергоблока атомной станции в 10:11 22 декабря, сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики.
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В ведомстве уточнили, что всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Вот еще немного информации о них: каждая сборка состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке – 571 кг.
«После этого начнутся работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний. Далее предстоит не менее ответственная работа по подготовке блока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация», – добавили в министерстве.
Напомним, что ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в церемонии загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС примет участие Премьер-министр Беларуси Роман Головченко.