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  2. На белорусско-украинской границе задержан нарушитель

На белорусско-украинской границе задержан нарушитель

Пинские пограничники задержали нарушителя, который незаконно проник в Беларусь из Украины. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.  


Это случилось в понедельник, 20 сентября, в Столинском районе. 

– Как рассказали местные, неизвестный двигался с территории Украины в направлении деревни Лютый Бор. Военнослужащие погранзаставы "Речица", прибывшие для разбирательства, после поиска выявили спрятавшегося на сеновале гражданина Украины 1967 года рождения. Уроженец села Сновичи Львовской области имел при себе продукты питания на одни сутки, паспорт, мобильный телефон и деньги, – прокомментировали в ведомстве. 

Выяснилось, что мужчина нарушил закон, мечтая о лучшей жизни в Беларуси. Он поссорился с родственниками на родине. 

Правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Он был депортирован и получил запрет на въезд в Беларусь на 2 года. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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