На белорусско-украинской границе задержан нарушитель

Это случилось в понедельник, 20 сентября, в Столинском районе.– прокомментировали в ведомстве.Выяснилось, что мужчина нарушил закон, мечтая о лучшей жизни в Беларуси. Он поссорился с родственниками на родине.Правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Он был депортирован и получил запрет на въезд в Беларусь на 2 года.