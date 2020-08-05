На базе Instagram запускается сервис, похожий на TikTok

Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео, сказано на сайте компании.

Компания Facebook запустила на платформе Instagram сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.

Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео.

– Размещая видео в публичном аккаунте, можно выйти на аудиторию на глобальной сцене, – говорится в сообщении.