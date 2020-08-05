Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На базе Instagram запускается сервис, похожий на TikTok

На базе Instagram запускается сервис, похожий на TikTok

Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео, сказано на сайте компании.

Компания Facebook запустила на платформе Instagram сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.

Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео.

– Размещая видео в публичном аккаунте, можно выйти на аудиторию на глобальной сцене, – говорится в сообщении.

 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3080 Ti представят 17 сентября
Гороскоп на 7 августа
Samsung представила новые смартфоны, планшет, смарт-часы и наушники
На контроле Президента. Местные дороги
В Гродно следователи выясняют обстоятельства запутанного убийства
Китай планирует запустить еще два метеорологических спутника в 2021 году
На базе Instagram запускается сервис, похожий на TikTok
Ученые обнаружили в Антарктике 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов
За космическим мусором на орбите Земли научились следить не только в темноте
Xiaomi представила доступный электровелосипед с запасом хода 40 км
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
В расчете на дурака?
В порту Бейрута после взрыва затонул 121-метровый лайнер
В ОАО "Агро-сад Рассвет" Брестского района первыми на Брестчине отпраздновали "Дажынкі"
Фотофакт: бизнес-центр «Футурис» в Минске окрасился в цвета флага Ливана
Донецкий «Шахтер» вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Мероприятия на пять тысяч человек разрешат во Франции со следующей недели
В Могилевской области обновили перечень пляжей, где действуют ограничение на купание
Фотофакт. Строительство телецентра в Ухане
Знакомая Заворотнюк рассказала о непоправимых изменениях в ее внешности
Российский политолог прокомментировал задержание боевиков ЧВК «Вагнера»
Disney потеряла $4,7 млрд после вспышки COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ах, обмануть меня нетрудно
Александр Червяков — о становлении национальной экономики, новых перспективных отраслях, привлечении долгосрочных инвестиций и дальнейшей цифровизации страны
Игорь Петришенко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра
В июле зафиксировали абсолютный минимум количества льда в Арктике
Саснович пробилась в четвертьфинал турнира в Палермо
Завершились предварительные испытания опытного образца боевой машины ЗРК «Оса»
В церковно-археологический музей Минской духовной семинарии переданы новые экспонаты
40 абитуриентов в БГАТУ воспользовались правом сдать письменные экзамены вместо ЦТ по физике, математике и иностранному языку
Министр Ирина Костевич отметила вклад представителей соцзащиты столицы в борьбу с СOVID-19
Голосую за порядок и счастливое будущее наших детей - председатель ассоциации многодетных родителей
В ряде санаторрно-курортных организаций Беларуси разработаны программы реабилитации после COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Компромисс
Данилович: проголосовал за суверенную и независимую Беларусь
Беларусь готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК
В Борисове ограничат движение из-за следственного эксперимента
В Брестском областном онкодиспансере установили новый томограф
Границы пали? Куда белорусы могут поехать отдыхать в августе
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 113
Андрей Зубков, генеральный директор торговой сети «Евроопт»: инвесторы высоко оценивают стабильность в Беларуси
Помощник Президента Анатолий Линевич выслушал граждан в Ушачском районе
Старшее поколение в Гродно приходит голосовать досрочно, чтобы избежать озлобленности и беспорядка
Лукашенко: справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Горбатого могила исправит
С новосельем! Бойцы спецназа въехали в новое общежитие, которое показывали Президенту
Министр финансов: обеспечивается своевременное и полное финансирование расходных обязательств бюджета
В автомобиле Ефремова после аварии нашли гашиш и гашишное масло
Авторы
СКАНИРУЙТЕ