На базе Instagram запускается сервис, похожий на TikTok

Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео, сказано на сайте компании.
Компания Facebook запустила на платформе Instagram сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.
Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео.
– Размещая видео в публичном аккаунте, можно выйти на аудиторию на глобальной сцене, – говорится в сообщении.