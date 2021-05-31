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  2. На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1

На территории американского штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).


Землетрясение произошло в 06:59 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к югу от населенного пункта Чикалун. Очаг располагался на глубине 48,1 километра.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Фото: emsc-csem.org
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