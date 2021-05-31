На территории американского штата Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Землетрясение произошло в 06:59 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах к югу от населенного пункта Чикалун. Очаг располагался на глубине 48,1 километра.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Фото: emsc-csem.org
Опубликовано:
1214
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter