На 6 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

в Беларуси будет облачно. Ночью по югу, утром и днем на большей территории страны прогнозируются грозы и сильные дожди (особенно в западных регионах). Днем по востоку местами град. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 11- 18 градусов со знаком плюс, максимальная днем от 15 по северо-западу и до 29 градусов тепла по юго-востоку страны.ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +11 +18°С, максимальная днем +18 +25°С.также синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадки ожидаются только днем - местами в западных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть туманно. Ветер ночью слабый, днем южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8 +15°С, максимальная в дневное время +22 +29°С.