Мясникович рассказал о разработанных мерах по экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. И в этих условиях важно координировать национальные антикризисные решения и принимать совместные меры. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович во время заседания Евразийского межправительственного совета. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

— ЕЭК перестроила свою деятельность, направив усилия на урегулирование ежедневно возникающих острых вопросов во взаимной торговле, выработку совместных с правительствами мер по обеспечению экономической стабильности и противодействию коронавирусной инфекции. Осуществляется ежедневный мониторинг положения дел на рынке продовольствия и товаров повышенного спроса. Введены временные ограничения на экспорт за пределы союза по чувствительной группе товаров. Установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары и группы товаров критического импорта и в первую очередь медицинских средств защиты и медтехники.

Михаил Мясникович подчеркнул, что меры по предотвращению распространения вируса, падение цен на сырьевых рынках, а также турбулентность финансовых рынков отрицательно сказываются на экономике, особенно в сфере услуг. ЕЭК и правительствами государств — членов союза наработан комплекс совместных антикризисных мер, положенных в основу проекта распоряжения о принимаемых в рамках ЕАЭС мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции.

— Предложенные меры сгруппированы в 2 раздела. Первый — это пакет срочных временных мер стабилизационного характера. Он предусматривает организацию взаимодействия соответствующих полномочных органов союза при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и минимизации распространения коронавирусной инфекции. В том числе путем проведения консультаций по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, оперативной организации поставок товаров первой необходимости. Предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров, временное снижение и обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Что касается второго раздела, то это меры системного характера, которые направлены на оказание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития. Он включает обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики. По словам Михаила Мясниковича, эти две ключевые задачи чрезвычайно важны и должны решаться комплексно.