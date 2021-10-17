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  2. Мясников рассказал, употребление каких напитков грозит онкологией

Мясников рассказал, употребление каких напитков грозит онкологией

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, употребление каких напитков может нанести серьезный урон здоровью и даже вызвать онкологию, пишет РИА Новости.


Не будем держать интригу – речь о сладкой газировке. «Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге», – охарактеризовал этот напиток медик. Он добавил: «Это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца».

По словам Александра Мясникова, наименее опасный для организма напиток – вода.

Фото: pixabay.com
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