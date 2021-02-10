Мясников предупреждает: боль в горле может нести смертельную опасность

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. Его слова передает РИА Новости.
Медик рассказал, что боль в горле может быть смертельно опасной, если она обусловлена поражением органов дыхательной системы гемофильной палочкой. Она вызывает воспаление надгортанника, вследствие чего тот раздувается. Это может привести к тому, что человек задохнется.
В Беларуси от гемофильной инфекции (ХИБ-инфекции) можно сделать прививку. Оптимальные сроки проведения вакцинации с 3 месяцев до 5 лет.
Фото: РИА Новости
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