Поправки в Конституцию, ответственность за участие в уличных акциях, национальный День студенчества и поддержка инициатив со стороны государства: о чем еще говорил Лукашенко на встрече со студенческой молодежью

— Суверенитет — это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос нашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики.
О взаимосвязи поколенийПо словам Президента, нынешнее взрослое поколение возлагает большие надежды на молодежь:
— Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее. Я бы даже сказал — всматриваемся в будущее, которое в какой‑то момент вы продолжите строить уже без нас. Может быть, как некоторые сейчас предлагают, все сломаете, а потом снова начнете заново создавать и строить, только помните, что это очень дорого. Любая ошибка нам грозит практически катастрофой. Это ваше дело, как вы будете строить свою жизнь. Но смею заметить — не только вашу. У нас идет смена поколений, и, если вы думаете, что мы — старшее поколение — позволим сломать то, что мы создавали, особенно в последнюю четверть века, вы заблуждаетесь. Это не конфликт поколений. Это основа всего развития.
О политическом моментеОбращаясь к молодым людям, Александр Лукашенко сказал:
— Как родителю мне, конечно, хотелось бы знать, о чем вы думаете на самом деле и чего хотите от этой жизни. Как Президенту мне важно понимать, насколько личные планы и мечты вы соотносите с государственными интересами. С учетом повышенного внимания молодежи к политическим процессам в стране особенно волнует, одинаково ли мы с вами понимаем эти интересы. И вообще, задумываетесь ли вы на эту тему?
По словам Главы государства, в прошлом году градус политизации общества достиг наивысшей точки:
— И сейчас речь не о том, кто и где за рубежом подогревал эти протесты. Вопрос в другом: почему часть общества, среди которых оказались и вы, молодые белорусы, позволила себя подогреть? Почему мы позволили внести в наш общий дом — в Беларусь — разлад? Не только в страну, но даже в семьи. Ведь мы так гордились своей мудростью и разборчивостью, своей толерантностью, единством, стабильностью. А учитывая развитие событий, осмелюсь предположить, что на тему, кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь, задумываются далеко не все. В чем причина? Почему?
Минск. Белорусский государственный университет.
О суверенитетеЭто одна из ключевых тем встречи Президента со студентами.
— Мы (власть, СМИ, разного рода аналитики) очень много в последние годы говорили о защите суверенитета Беларуси. Тезис стал почти народным. Все озабочены этим вопросом, — отметил Александр Лукашенко и задался вопросом:
— Но как тогда объяснить тот факт, что часть белорусов все‑таки отозвалась на призывы деятелей, которые сегодня обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах. Более того, и это очевидно, представляют интересы других государств. Кто не слепой, тот это видит. Так стоят ли вашего внимания разговоры о судьбе нашей страны тех, чьи мысли и поступки сегодня полностью контролируются из‑за рубежа?Глава государства предложил объективно взглянуть на то, что от экономических санкций против нашей страны выигрывают наши же конкуренты:
— Не нравится им там самостоятельность Беларуси в энергетической политике. Видите ли: «Кто позволил построить свою атомную станцию?» Разумеется, куда интереснее использовать нашу страну как рынок сбыта собственной электроэнергии, как и других товаров. К тому же европейская нация стремительно стареет. Там почти некому лечить, учить, работать в поле и на производстве.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что это заявление не голословное, и в подтверждение привел пример снятия всяких барьеров на прием наших врачей для работы в Польше и заключил:
— Другими словами, некому обслуживать интересы правящих элит. Элит, частью которых вы, уехав туда, никогда не станете. Как и ваши дети, и ваши внуки.
Глава государства в общении с молодыми людьми выразил твердую уверенность:
— Вы и только вы будете хозяевами родной земли. Где бы ни оказались, будете с гордостью говорить: «Я белорус!» И то, что вы меня пригласили на этот разговор, укрепляет мою веру в это.
Минск. Белорусский государственный университет.
О выражении мненияПрезидент заострил внимание на том, что молодые люди сегодня активно высказывают свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти. Он это приветствует, но надо отдавать себе отчет в главном:
— Выражать мнение можно. Даже нужно. Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета не место для политических митингов. Прошу это учесть. Тем более непозволительны хамство и агрессия по отношению к преподавателям. Мы это фиксировали не в одном вузе. В нескольких. Это вопрос не только воспитания и морали, но и правовой ответственности.
По словам Президента, примеряя на себя образ борца с системой, надо понимать, что ни одно государство в мире не позволит расшатывать свои основы: нарушать закон, рушить традиции и подвергать опасности жизнь людей. Он подчеркнул:
— Если вы интересуетесь международной повесткой, то должны знать, как в таких случаях те же «европейские демократии» быстро и жестко наводят порядок в своих странах.
Я вас прошу, научитесь анализировать. Смотрите все. Вы же студенты. Вы действительно будущее страны. Вы элита нашей страны. Научитесь анализировать и цените свое. Пусть оно даже чуть-чуть хуже, но это наше. Лучше не может быть нигде. Потому что там чужое. Не торопитесь терять свое. Свое всегда лучше, чем чужое.
Об отношении к странеО будущем Беларуси Глава государства готов дискутировать с любой аудиторией и отстаивать свою позицию. Александр Лукашенко подчеркнул:
— Вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Но системных ошибок мы с вами не допустили.
Президент предложил взглянуть на главное:
— Уже и с вами в том числе, вдумайтесь, в истории нашей страны мы построили первое суверенное, независимое государство на обломках огромной империи. Мы окровавленный этот кусок, полумертвый взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым Президентом нашего суверенного государства. Отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. Повторю: на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках, чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну.
Давайте вместе строить наше будущее. Говорить друг другу в глаза. Я к этому готов.Брестский государственный университет.
Об учебе за рубежомАлександр Лукашенко обратил внимание на то, что порой в адрес нашей системы образования звучит критика, и это подается как мотив необходимости уезжать учиться в западные вузы. Президент откровенно сказал о своем отношении к этому:
— Если вы поехали, договорившись с государством, по направлению, мы будем только рады, потому что знаем, что вы вернетесь с каким‑то образованием. Кто в пику государству выскочил обучаться — оставайтесь там. Здесь вам будет проблематично найти работу в качестве протестантов. Потому что я знаю, убедился в прошлом году, кого там готовят.
Глава государства напомнил о том, как перед выборами из‑за пандемии в страну поначалу не могли въехать около двух тысяч человек, которые выехали на учебу. Он лично распорядился впустить их в страну, и все они в итоге оказались среди участников несанкционированных массовых мероприятий.
— Пенять, конечно, не на кого, но воспитывать людей надо, — сказал Президент. — Поехали, выбрали там образование — учитесь и там работайте, чтобы не упрекали меня, что мы не пускаем людей туда. А обратно возвращаться для разрушения государства не следует. Я хочу, чтобы вы это знали, потому что у нас есть все необходимое для того, чтобы наши дети учились здесь. Все мои дети учились в Беларуси.
Ваша жизнь и ваша судьба в ваших руках.Витебский государственный университет им. П. М. Машерова.
О роли молодежиМолодые люди все чаще стремятся участвовать в различных общественно-политических процессах. Готово ли государство содействовать этому?
— Оно обязано быть готово, и оно готово, я вам это гарантирую, — отреагировал Александр Лукашенко. — Если вы готовы, я буду только приветствовать.
Глава государства дал понять, что он лично знает многих молодежных лидеров, наблюдает за ними в средствах массовой информации:
— Заметен этот человек, он быстрее найдет поддержку государства. Кто-то не очень виден, но он талантище. Может, для этого понадобится чуть больше времени. Он где-то сидит, что-то изобретает и со временем такое выдаст, что весь мир узнает. Но он не виден. Для этого есть ректор, преподаватели, они должны подсказывать. То есть, как модно говорить, этот (социальный. — Прим. ред.) лифт должен вас выносить и мы должны видеть.
Президент особо подчеркнул тот факт, что на фоне недавних внутриполитических событий в стране появилось немало новых лиц:
— Наша недоработка отчасти, что мы не заметили таких ребят обычным образом в спокойной жизни. И нужен был этот всплеск, чтобы мы поняли, кто есть кто, и на этой волне увидели много прекрасных людей.
Об уличных акцияхПо словам Александра Лукашенко, их организаторы заранее знали, что проиграли, потому что досрочно пришли голосовать 43 процента избирателей. И это несмотря на то, что «альтернативщики» всячески призывали людей этого не делать. В этой связи Глава государства напомнил, что еще до закрытия избирательных участков вспыхнул бунт:
— Это было спланировано заранее. Нам готовили этот «майдан» и сейчас бьют по Лукашенко. Пока живой Лукашенко, ничего у них не получится. Выбьют они меня из этой обоймы — страна перевернется. Потому что у нас Конституция такая. Все завязано на Главу государства.
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова.
Об ответственности за нарушение общественного порядкаПрезидент обратил внимание на то, что выявлено много организаторов и модераторов протестного движения в августе:
— Они ответят по всей строгости закона.
Многие из тех, кто якобы оказался «не в то время и не в том месте» или просто «прогуливался» и кого силовики отпустили, через некоторое время вновь принимали участие в несанкционированных акциях:
— Я имею право по Конституции помиловать любого человека. И если заблудший, если он ошибся — мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо подойти спокойно и персонально: виноват, попался — предупредили, отпустили. Чего пришел второй раз? Надо аккуратно изучать эти вопросы и делать соответствующие выводы.
Что касается отчисленных студентов, Александр Лукашенко предложил молодежи также высказывать свои предложения, если нужно — создавать комиссию и восстанавливать отчисленных, но «не по принципу круговой поруки».
Об урокахПрозвучал и такой вопрос. Александр Лукашенко, как известно, не один раз говорил: Беларусь — это один из элементов массированной атаки и внешнего вмешательства в дела суверенных государств на постсоветском пространстве. Как отнеслись к таким предупреждениям коллеги-президенты? Вот что ответил белорусский лидер:
— После Беларуси уже расхлябанно к этим вопросам не относятся. Особенность вторжения в Беларусь была связана с тем, что удар был нанесен по сильному государству. Стабильному, сильному, монолитному государству. Это была проверка: если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и в других.Последние события в России Александр Лукашенко прокомментировал так:
— Это первый звонок. И бьют так же, как у нас, — по основным фигурам, по вертикали власти, которую Россия выстроила, в принципе, такую же, как и в Беларуси. Это начало. Будут потихоньку качать. И в зависимости от массовости процессов будет их интенсивность.
О «тайной» инаугурацииПрезидент напомнил, что в период избирательной кампании не раз предупреждал о возможных провокациях, нацеленных на дестабилизацию обстановки в стране. Такие сведения были и накануне инаугурации.
— Как вы могли, когда я вам тысячу раз доказал, не понять, что нам готовили с территории Польши и Литвы интервенцию? — обратился к молодежи Александр Лукашенко. — Я же пол-армии мобилизовал и сам туда уехал — в Гродненский регион. Все самое современное вооружение туда перекинул. Суперсовременные российские ракетоносцы летали по периметру нашей границы, потому что нам готовили провокацию на границе. Инаугурацию не так провели! Трехметровыми заборами не оградили, как американцы (спасибо им, продемонстрировали, как надо). А как бы вы на моем месте провели, когда ко мне накануне, за сутки, приходит председатель Комитета (госбезопасности. — Прим. ред.), на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить «коктейль Молотова» в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил как сумел.
О собственной вакцине от COVID-19Президент отметил, что российская показала себя очень хорошо, и сообщил:
— Буквально через некоторое время мы начинаем сами производить вакцину по российским технологиям. И думаю, что в этом году мы будем иметь чисто свою вакцину. Наши ученые это сделают. Мы финансируем этот проект.Глава государства добавил, что в стране есть специалисты, которым, несомненно, удастся разработать препарат. Пока же производство российской вакцины будет локализовано в Беларуси — не только для внутренних нужд, но и для продажи.
О доброй традицииНе только вопросы, но и предложения звучали в аудиториях вузов. В частности, молодежь выступила с инициативой учредить День белорусского студенчества. Сейчас в нашей стране студенческий праздник отмечается 17 ноября и 25 января, однако это не аутентичные даты. При этом 25 февраля 1919 года был принят декрет о создании Минского государственного университета, и именно этот день предложено сделать белорусским Днем студента.
— Решение принято. Формируй коллектив (студенту Максиму Тютенькову, задавшему вопрос. — Прим. ред.), занимайся. Это должен быть день (я готов приехать на первый день, думаю, получится), чтобы было тепло и красиво. Мы бы могли в лесу где-то собраться на поляне, организовать мощное мероприятие. И постоянно — это стало бы традицией. Потому что государство сильно своими традициями. У нас уже много традиций появилось хороших, допустим, выпускной студенческий бал, — напомнил Глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующее предложение должны внести сами студенты, а власть включится в процесс.
О работе с молодежьюАлександр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на призывы оппонентов развалить выстроенную молодежную систему и разбить БРСМ на локальные «кружки по интересам», организация ни в коем случае не будет разрушена.
— И не только потому, что я немало сделал для возрождения этой мощной массовой организации. Хотя скажу откровенно: у меня немало претензий, особенно к центральным органам этой массовой организации. Мы к этому еще вернемся в ближайшее время. Нам надо четко определить ту тематику, по которой мы будем работать. Например, студенческие строительные отряды — это самое мощное движение, которое исторически осталось за молодежью. И другие подобные… Определили семь направлений — и общество должно знать, что БРСМ, наша массовая молодежная организация, занимается семью этими направлениями, и по другим не обращайтесь, — обратил внимание Глава государства.
А еще первичкам БРСМ в вузах необходимо действовать в сообществе со студенческими профсоюзами:
— Тогда студент будет по-другому относиться к этой молодежной организации и к профсоюзной и будет желать находиться в этой молодежной и профсоюзной организации. Но если она ничего не решает, мы ее не видим и не слышим в вузе, какой от нее толк?
Государство, по словам Президента, и в дальнейшем будет поддерживать БРСМ. А чтобы самое массовое молодежное объединение еще лучше выполняло свои функции, актуален его ребрендинг. Предложения об этом, напомнил Глава государства, звучали на диалоговых площадках.
О волонтерском движенииПрезидент напомнил, что после закрытия II Европейских игр поручил создать банк данных волонтерского движения. Александр Лукашенко попросил провести его ревизию, чтобы узнать, кто в нем остался, а кто по каким-либо причинам отсеялся:
— Это подготовленные ребята. Это ребята, которые неплохо знают иностранный язык. Английский — это точно. А некоторые — два языка. Ребят надо поддерживать работой. Как студенческие отряды, — высказал мнение Президент. — Зачем их тогда готовили? То, что мы вас будем использовать во благо страны и платить за это, это точно.
О воспитании детейОдна из девушек спросила Президента, есть ли у него секреты воспитания детей и внуков.
— Есть, записывай, — ответил Александр Лукашенко. — Я своих сыновей, особенно младшего (возьмем младшего), воспитывал просто. Я делал у него на глазах то, что должен делать он. Конечно, я так не учился, как он. Блестящий парень с точки зрения учебы.
Президент также рассказал об увлечениях младшего сына музыкой и спортом, добавив при этом, что очень важно вовремя суметь найти в ребенке способности и таланты и развить их. Но учеба и спорт — это главное. Плюс иностранные языки.
— Если ты неуч — беда. Спорт — это просто на злобу дня. Два часа в день вы должны заниматься спортом, если хотите просто быть здоровыми, — посоветовал Александр Лукашенко.
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ
Анастасия Рудзкая, студентка факультета журналистики БГУ, модератор встречи:
— Это был очень полезный диалог. Кроме того, отличная интерактивная площадка для того, чтобы каждый студент мог высказаться. Мы получили ответы на самые волнующие вопросы. Те, которые сейчас в большей степени волнуют молодежь и все студенчество. Ведь в какой-то степени именно они формируют определенный вектор для движения вперед. Очень круто, что вместе с нами были и студенты из регионов. Несмотря на то что на встрече поднимались важные темы, в том числе политического характера, в аудитории царила дружественная атмосфера.
Роман Роль, магистрант исторического факультета БГУ:
— Президент с самого начала задал тон встрече, которая получилась неформальной, очень откровенной и доброй. Он много шутил, это абсолютно открытый человек, который готов ответить на любые вопросы — от государственной и молодежной политики до воспитания детей. Мы услышали много интересного. Здорово, что Глава государства поддержал инициативу официально объявить День белорусского студенчества. Такой день есть в Европе, в России. Теперь будет свой национальный праздник и у нас, надеемся, он станет хорошей и доброй традицией.
Дмитрий Коршок, студент 3-го курса юридического факультета Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:
— Оказалось очень интересно пообщаться с Президентом вживую. Вопросы затрагивались на встрече самые разные. Мой, например, был связан с волонтерством. Воодушевил тот факт, что Глава государства готов поддерживать это движение в нашей стране в моральном и материальном плане, развивать данное направление. Хотя априори это движение добровольное и безвозмездное.
Некоторые вопросы касались оппозиции и протестного движения. Президент отвечал на них довольно жестко, но это абсолютно логично, потому что без сильного лидера невозможно удержать эффективное руководство страной.
Андрей Дунько, студент 2-го курса филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
— Приятно удивило то, что ответы на все вопросы студентов были исчерпывающими, подробными и не допускающими каких-либо разночтений. Меня очень интересовало, какими видит нас, представителей нового, молодого поколения, Президент. Потому что считаю, что на бытовом уровне есть некоторое недопонимание между, так скажем, взрослыми и молодежью. Старшее поколение почему-то считает нас менее приспособленными к жизни, чем когда-то были они. Из состоявшегося диалога я понял, что Глава государства с уважением относится к молодежи и к ее мнению. Он хорошо информирован о тенденциях в современном образовании и говорит с нами на одном языке. И очень важная тема, на мой взгляд, — это вопрос развития и движения вперед молодежных организаций и объединений.
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