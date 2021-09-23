Мы не решали дилемму: люди или экономика. Народ всегда был в приоритете – Караник

Говоря о борьбе с коронавирусной инфекцией в 2020 году, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ отметил, что дилеммы "люди или экономика" не было. Руководство страны всегда выступало за спасение народа.
– Нас еще тогда обвиняли в том, что мы спасали не людей, а экономику. На самом деле так вопрос никогда не стоял, – обратил внимание Владимир Караник.
– Мы не решали дилемму: люди или экономика. Народ всегда был в приоритете. Вопрос был в том, как организовать помощь так, чтобы, спасая людей, позволить функционировать экономике, – добавил он.
Кроме того, председатель Гродненского облисполкома уточнил, что заблуждением является информация о якобы интуитивном выборе пути решения проблемы коронавируса.
– Все забывают, сколько тогда было совещаний и обсуждений на уровне экспертов. Оговаривались всевозможные сценарии и пути реагирования на данную инфекцию. Мы изначально сказали и себе, и руководству страны правду, что респираторный вирус с длительным инкубационным периодом, с возможностью заражения до появления клинических симптомов и с достаточно высоким процентом скрытого носительства, распространившийся по двум полушариям, остановить невозможно, – сказал Владимир Караник.
Вместе с тем он отметил, что меры борьбы с коронавирусом также вырабатывались в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
– Всемирная организация здравоохранения тогда четко говорила, что локдауны не способствуют элиминация вируса из популяции. Они позволяют системе здравоохранения в ситуации, когда она перегружена и потеряла работоспособность, вернуться в дееспособное состояние и обеспечить доступность медицинской помощи. Если мы не можем обеспечить доступность медицинской помощи для больных, принимаем меры по изоляции здоровых, чтобы снизить риск заражения до тех пор, пока система здравоохранения не вернется в работоспособное состояние, – подчеркнул Владимир Караник.
По его словам, Глава государства мог в любой момент ввести локдаун в Беларуси, если бы ситуация с распространением коронавируса в стране была критичной.
– Если бы потребовала ситуация, то в течение 24 часов все бы находились в квартирах и режим локдауна соблюдался жестко, – заметил председатель Гродненского облисполкома.