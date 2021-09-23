Мы не решали дилемму: люди или экономика. Народ всегда был в приоритете – Караник

– обратил внимание Владимир Караник.– добавил он.Кроме того, председатель Гродненского облисполкома уточнил, что заблуждением является информация о якобы интуитивном выборе пути решения проблемы коронавируса.– сказал Владимир Караник.Вместе с тем он отметил, что меры борьбы с коронавирусом также вырабатывались в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.– подчеркнул Владимир Караник.По его словам, Глава государства мог в любой момент ввести локдаун в Беларуси, если бы ситуация с распространением коронавируса в стране была критичной.– заметил председатель Гродненского облисполкома.