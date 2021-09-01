«Мы должны воспитывать наших детей патриотами» – Анатолий Исаченко посетил торжественную линейку в могилевской гимназии № 3

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко в День знаний стал почетным гостем на линейке в могилевской гимназии № 3.





Анатолий Исаченко пожелал ученикам, их родителям и учителям взаимного уважения и понимания:

– Первое сентября – особенный день для первоклашек и их родителей. Они готовились к этому дню, а сейчас волнуются: за какую парту посадят, какой будет учитель. А у тех, кто идет в 11-й класс, – другие ожидания. Кто-то уже определился, куда будет поступать. Это время, когда молодые люди на пороге взрослой жизни. И я хотелось бы пожелать родителям и учителям, чтобы вы заботились не только о том, чтобы дать ребенку знания, но и воспитание. Мы должны воспитывать наших детей патриотами. А это значит – любить свой дом, свою улицу, свой город и свою Родину.





Праздники не обходятся без подарков: Анатолий Исаченко вручил гимназии сертификат. А каждый из первоклашек получил в подарок от Президента книгу " Беларусь – наша Радзiма".







