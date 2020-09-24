Председатель Саратовского регионального подразделения Союза журналистов России Лидия Златогорская на форуме в Сочи подарила белорусским коллегам книгу:
– Мы привезли на форум в Сочи книгу, посвященную 75-летию Победы. Очень хочется подарить ее и вам. Этот проект, кстати, получил поддержку Фонда Президентских грантов. В книге – рассказы о репортерах, которые нас воспитывали после войны, учили быть профессионалами. Это наши наставники, руководители… Здесь 176 имен. Причем они описаны в разных жанрах. Есть несколько очерков, в которых говорится о наших родителях. К примеру, о моей маме, она тоже была журналисткой. И это здорово. У автора получилась очень трогательная работа. Я почему вам, белорусам, дарю эту книгу? Вы не представляете: почти на каждой странице, на которой мы пишем о том, где прошел фронт, упоминаются белорусы, Белорусский фронт. Мы братья-славяне. У нас одни славянские корни и одна история, одна трагедия. И счастье тоже одно. Мы очень за вас переживаем и всей душой желаем, чтобы все у вас было хорошо.
Фото и видео Вероники ПОЛУБИНСКОЙ
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«Мы – братья-славяне. Всей душой желаем, чтобы все у вас было хорошо» – Лидия Златогорская
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