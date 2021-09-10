МВД: за 10 дней принято более 5 тысяч граждан и иностранцев для получения биометрических документов

В Беларуси начали выдавать биометрические паспорта для выезда за границу и ID-карты, которые заменят паспорта для идентификации личности внутри страны. Как выглядят новые документы, в чем их особенности и преимущества рассказал в эфире программы «Открытый микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
По его словам, переход на биометрические документы – это очень прогрессивный шаг для внедрения информационных технологий в отношении между гражданином и государством.
- Мы уже приняли более 5 тысяч граждан и иностранцев, постоянно проживающих на территории страны, которые обратились за получением новых документов. Ежедневно фиксируется увеличение количества обращений, - рассказал начальник ДГиМ.
Он пояснил, что существует три срока оформления документов – обычный (до 15 дней), срочный (до 10) и ускоренный (до 5).
- Путь внедрения технологий был долгим, фактически этот проект реализовывался 10 лет. Мы изучали передовые технологии и мировой опыт, проводили встречи с рабочими группами. В итоге мы взяли все самое лучшее и конструктивное, - рассказал представитель МВД.
Он также напомнил, что биометрический паспорт для гражданина Республики Беларусь обойдется в две базовых величины, ID-карта – в 1,5 (без ускорения). Предусмотрены и льготы для некоторых категорий граждан – пенсионеров, инвалидов 2-й группы. Лица, не достигшие 14-летнего возраста получают ID-карту бесплатно.
- МИД Беларуси разослало образцы документов, которые внедрены на территории страны с 1 сентября текущего года. Все дипломатические представители, которые находятся в Беларуси, однозначно проинформированы, - заверил он.
Алексей Бегун рассказал и о функционале новых документов.
- Биометрический паспорт, говоря простым языком, - это обыкновенная паспортная книжка, которая содержит исключительно персональные данные гражданина РБ и предназначена только для выезда за границу. Они выдаются сроком на 10 лет. Она состоит из 30 страниц, которые отводятся под визы. С помощью этого документа удостоверять личность на территории Беларуси, в нем не содержится данных о месте жительства, семейном положении и наличии детей. ID-карта, по сути, это пластиковая карточка, которая состоит из более чем 10 слоев поликарботана, здесь применены лазерные технологии нанесения картографических изображений. Мы испытали карту на прочность, даже после попадания на нее воды и стирки она не повредится. В биометрической технологии реализовано более 20 степеней защиты информации .При утере нужно лично обращаться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением. Также в карту вмонтирован электронный чип, на котором есть та же информация, что и на визуальной части. То есть ФИО, дата рождения, а также два отпечатка пальцев. Эту информацию может получить только та организация, которая имеет соответствующее разрешение и программу, - объяснил он.
Начальник ДГиМ также отметил, что и в обычном паспорте сейчас применяется достаточно серьезная технология защиты информации от повреждений и стираний и так далее.
Фото: архив БЕЛТА, скриншот видео