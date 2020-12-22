Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, передает РИА "Новости".
В конце ноября текущего года Прилучный попал в больницу Москвы с черепно-лицевыми травмами, которые он, предположительно, получил в драке в Калининграде, где снимался в сериале. После в московской городской клинической больнице № 1 имени Пирогова рассказали, что актер лечится в многопрофильном отделении. Сам Прилучный добавил, что восстанавливается после операции, и подчеркнул, что детали инцидента расскажет только правоохранительным органам. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в данный момент он продолжает участвовать в съемках в Калининграде. Некоторые СМИ передают, что актер подрался с владельцем калининградского клуба.
– По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Иная информация не разглашается в интересах следствия, – добавила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
Фото: ТАСС
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МВД России возбудило дело по факту избиения актера Прилучного
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