Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. МВД России возбудило дело по факту избиения актера Прилучного

МВД России возбудило дело по факту избиения актера Прилучного

Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, передает РИА "Новости".


В конце ноября текущего года Прилучный попал в больницу Москвы с черепно-лицевыми травмами, которые он, предположительно, получил в драке в Калининграде, где снимался в сериале. После в московской городской клинической больнице № 1 имени Пирогова рассказали, что актер лечится в многопрофильном отделении. Сам Прилучный добавил, что восстанавливается после операции, и подчеркнул, что детали инцидента расскажет только правоохранительным органам. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в данный момент он продолжает участвовать в съемках в Калининграде. Некоторые СМИ передают, что актер подрался с владельцем калининградского клуба.

– По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Иная информация не разглашается в интересах следствия, – добавила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Стало известно, когда старые Android-смартфоны потеряют доступ в интернет
Пиневич: основная задача – провести массовую бесплатную вакцинацию
Новогодний бал для молодежи пройдет 28 декабря
Руководитель РУП «Белмедпрепараты»: у меня есть уверенность, что мы сможем разработать вакцину не хуже зарубежных аналогов
"Белавиа" получила новый самолет Embraer
Шкловская специализированная школа-интернат для детей с нарушениями зрения – очередной адрес акции «Наши дети»
В Гомеле будут судить водителя за резонансное ДТП, в котором погибла девушка-велосипедист, а юноша стал инвалидом
Пиневич: создание собственной вакцины – это элемент национальной безопасности
Плеханов: новогодние корпоративы в Минске не запрещены, но есть рекомендации
Гусаков: предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года – середине 2022-го
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Суровые протестуны
К концу весны вакцинацию от COVID-19 пройдет около 1,2 миллиона белорусов
Ректор медуниверситета: производство вакцин – это элита фармацевтической промышленности
Киностудию Metro-Goldwyn-Mayer продадут из-за долгов
В Брагинском районе иномарка наехала на лежавшего пешехода – тот скончался
«Белфармпром» о локализации производства российской вакцины: рассматриваются три площадки
Биржа: белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Мать чемпиона мира по футболу Роналдиньо находится в реанимации из-за коронавируса
МВД России возбудило дело по факту избиения актера Прилучного
Роман Головченко: мы заинтересованы в приходе армянского бизнеса
Россиянка родила троих детей за год. И это не тройня
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Переговоры сначала капитуляция – где поставить вопрос?
Расходы на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио увеличены до 15,9 млрд долларов
Татарицкий: в будущей пятилетке предусматривается многоуровневая интеграция повышения качества продукции и услуг
Кухарев: сила государства – в единстве людей
ABC: Антарктида лишилась статуса единственного континента без COVID-19
«Елочка желаний» от автопробега «За единую Беларусь!» – стрим
Лов налима запрещается в Беларуси с 25 декабря
Диетологи выяснили, сколько конфет можно давать ребенку в новогодние праздники
Коротеев удостоен звания посла доброй воли Шелкового пути
ЮНЕСКО: пандемия ударила по культуре сильнее, чем прогнозировали
С 1 января месячная минимальная заработная плата устанавливается в размере 400 рублей
мнение
Всеволод ШИМОВ
Языковой закон разделил молдавских политиков
Российский национальный музей музыки открыл доступ к электронной библиотеке духовной музыки
Сортировщик мусора обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь
Беларусь планирует в этом году сохранить объем экспорта высокотехнологичной продукции на уровне $15 млрд
На протяжении пяти лет в Жлобине действовал подпольный покерный клуб – возбуждено уголовное дело
Молодежь должна быть максимально задействована в развитии Беларуси
Прогноз погоды на 23 декабря: мокрый снег, метель и до -5 °С
Андрейченко: Беларусь была и остается надежным партнером Армении
В Пружанском районе электропоезд сбил мужчину
Своими руками и почти бесплатно: подборка самых симпатичных новогодних поделок для детей и не только
Новости о новом штамме коронавируса вызвали падение цены на нефть
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зайцы грызут кору
Госкомимущество изменило порядок подачи и оформления документов для регистрации
МНС предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования
Под чужим именем: россиянин жил в Могилеве по липовому паспорту и фальшивым правам
Авторы
СКАНИРУЙТЕ