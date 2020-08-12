Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова прокомментировала информацию из телеграм-каналов о том, что в Минске недалеко от гостиницы "Юбилейная" якобы стреляли в сотрудника ГАИ.
"Сегодня, 12 августа, около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина, управляя автомобилем "Шкода", совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Он попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение", – сообщила Чемоданова.
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МВД: в Минске сбили сотрудника ГАИ
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