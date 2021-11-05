МВД устанавливает личность погибшей в Браславском районе

9 июня в озере Долгое возле деревни Мурмишки Браславского района обнаружено тело женщины. Предполагается, что смерть могла наступить несколько недель или месяцев назад.Возраст погибшей от 20 до 40 лет, рост примерно 168–170 см, имеет среднее телосложение, темные волосы. На шее женщины был деревянный крестик с металлическим распятием (35 на 25 мм) на шнурке.– уточнили в ведомстве.Милиционеры предполагают, что, возможно, погибшая была связана с работой или отдыхом в Браславском районе. Также допускается, что она гражданка другого государства.Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам +375 (29) 514-58-25; +375 (29) 112-12-22; 102. Конфиденциальность гарантируется.Фото: МВД