МВД устанавливает личность погибшей в Браславском районе

Министерство внутренних дел просит помочь установить личность женщины, тело которой найдено в Браславском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
9 июня в озере Долгое возле деревни Мурмишки Браславского района обнаружено тело женщины. Предполагается, что смерть могла наступить несколько недель или месяцев назад.
Возраст погибшей от 20 до 40 лет, рост примерно 168–170 см, имеет среднее телосложение, темные волосы. На шее женщины был деревянный крестик с металлическим распятием (35 на 25 мм) на шнурке.
– Вспомните, возможно, вы видели на ком-то такой крестик или кто-то из вашего окружения давно не посещал церковную службу в костеле, – уточнили в ведомстве. – Просим граждан связаться с родственницами и знакомыми, схожими с фотопортретом или по приметам, с которыми давно не общались или не виделись.
Милиционеры предполагают, что, возможно, погибшая была связана с работой или отдыхом в Браславском районе. Также допускается, что она гражданка другого государства.
Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам +375 (29) 514-58-25; +375 (29) 112-12-22; 102. Конфиденциальность гарантируется.
Фото: МВД