МВД призывает не поддаваться на призывы к нарушению закона. ВИДЕО

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В связи с проведением на территории Республики Беларусь ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности. В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан.В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тысяч человек.Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек. При этом на пл. Независимости в столице в течение дня группы граждан собирались трижды.По данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан.Так, в г. Минске на пл. Независимости было разобрано ограждение возле памятника В.И.Ленину и организовано несанкционированное мероприятие.За истекшие сутки действий, которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел, при проведении общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано.Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет- ресурсы активно призывают принять в них участие.Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность. Уважаемые граждане, проявите благоразумие! Не поддавайтесь на призывы к нарушениям буквы Закона!