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МВД призвало людей соблюдать на выборах установленный законом порядок

МВД призывает граждан соблюдать на президентских выборах установленный законом порядок. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, передает БЕЛТА.

Сотрудники МВД в связи с проведением президентских выборов переведены на усиленный вариант службы. Организована работа оперативных штабов, как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных органах. Работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках, а также на содействие должностным лицам избирательных комиссий, все помещения находятся под круглосуточной охраной.

- Основная цель сотрудников милиции - обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса, и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий, - сказал Дмитрий Курьян.

- Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие, - заключил Дмитрий Курьян.

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