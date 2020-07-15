МВД: обеспечить порядок – не право, а обязанность сотрудника милиции

, – отмечает официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.Нарушения общественного порядка вчера были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Задержано более 250 человек, в том числе автомобилисты и велосипедисты. Причина? Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске.В МВД также заметили, что часть задержанных отпустили, составив административные протоколы и проведя профилактические беседы. Отдельные граждане водворены в ИВС. К слову, в Витебске обошлось без задержаний., – говорится в официальном комментарии.МВД в очередной раз призывает не поддаваться на провокации в соцсетях. В последнее время там активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно., – напомнили в ведомстве.