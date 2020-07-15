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  2. МВД: обеспечить порядок – не право, а обязанность сотрудника милиции

МВД: обеспечить порядок – не право, а обязанность сотрудника милиции

МВД дало свою оценку вчерашним событиям в стране. Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах, задержаны более 250 человек.


– Вчера в интернете появились призывы к белорусам принять участие в несанкционированных акциях. Проигнорировав предупреждения правоохранительных органов о недопустимости нарушений общественного порядка, некоторые граждане, к сожалению, поддались влиянию интернет-провокаторов. Это привело к определенным негативным последствиям, – отмечает официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Нарушения общественного порядка вчера были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Задержано более 250 человек, в том числе автомобилисты и велосипедисты. Причина? Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске.


В МВД также заметили, что часть задержанных отпустили, составив административные протоколы и проведя профилактические беседы. Отдельные граждане водворены в ИВС. К слову, в Витебске обошлось без задержаний.

– Действия сотрудников милиции, в особенности ОМОНа и ГАИ, отличались слаженностью и четкостью, – говорится в официальном комментарии. – Несмотря на агрессию отдельных граждан, сотрудники показали выдержку и высокий профессионализм.

МВД в очередной раз призывает не поддаваться на провокации в соцсетях. В последнее время там активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно.

– Участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции – это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности, – напомнили в ведомстве. – Соблюдайте благоразумие и законы страны, в которой живете.
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