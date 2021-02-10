МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности

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БЕЛТА

Организованы маршруты движения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, определены места для временной стоянки транспорта по прибытии., – рассказали в МВД.По прогнозам синоптиков, в течение недели в Минске ожидается сильный снегопад. В этой связи автомобилистам и пешеходам необходимо учитывать ограничения движения для прохождения колонн снегоуборочной техники. Так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации, правоохранители просят водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта., – добавили в ведомстве.