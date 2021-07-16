МВД: белорусские организации и учреждения сегодня получили письма о минировании

Несколько десятков электронных сообщений о минировании получили сегодня различные организации и учреждения.На местах работают экстренные службы и саперно-пиротехнические группы.В правоохранительном ведомстве приносят извинения за неудобства, просят отнестись с пониманием.Напоминаем: за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.Фото МВД Беларуси