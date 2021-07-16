В Беларуси вновь рассылается спам об опасности – информация не подтверждена. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Несколько десятков электронных сообщений о минировании получили сегодня различные организации и учреждения.
На местах работают экстренные службы и саперно-пиротехнические группы.
В правоохранительном ведомстве приносят извинения за неудобства, просят отнестись с пониманием.
Напоминаем: за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Фото МВД Беларуси
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МВД: белорусские организации и учреждения сегодня получили письма о минировании
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