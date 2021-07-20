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Музыкальный фестиваль Lollapalooza пройдет в Париже в июле 2022 года

Музыкальный фестиваль Lollapalooza в Париже, который был отменен в прошлом и этом году из-за пандемии COVID-19, пройдет летом 2022-го. Об этом информирует газета Le Figaro со ссылкой на организаторов мероприятия.

Иллюстративное фото

16–17 июля на фестивале выступят американские группы Imagine Dragons и Pearl Jam. 

Билеты, купленные на фестиваль этого и прошлого года, будут действительны. 

Lollapalooza Paris – аналог популярного ежегодного четырехдневного фестиваля Lollapalooza в Грант-парке в Чикаго, где выступают группы хеви-метал, хип-хоп и панк-рок направлений.

 Само слово Lollapalooza, которое начало распространяться в США с конца ХIХ века, означает "нечто необычное".

Первый в Европе Lollapalooza прошел в сентябре 2015 года на территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф. Во Франции фестиваль впервые состоялся в 2017 году. 

Фото: pixabay.com
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