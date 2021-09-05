Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Мужская и женская сборные Беларуси победили на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в МЧС.

XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту проходили с 1 по 5 сентября в казахстанском городе Караганда. Победители соревнований определялись в четырех видах упражнений: подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 м, боевое развертывание.



Сегодня в дисциплине "боевое развертывание" женская сборная Беларуси стала серебряным призером с результатом 26,67 секунд. Мужская сборная в этой дисциплине заняла пятое место с результатом 27,96 секунд.

По результатам четырех дней соревновательной борьбы мужская и женская сборные заняли первые места, став безусловными победителями чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту. Второе место в общекомандном зачете среди женщин заняла команда России, третье - Чехии, а среди мужчин - Чехия и Россия соответственно.

С успешным выступлением команды по видеосвязи поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.