Американца из города Чикаго, штат Иллинойс, обнаружили мертвым внутри холодильника в его квартире. Об этом пишет сайт Block Club Chicago.
gettyimages.com
Утром в четверг, 9 июля, работники экстренных служб нашли мертвого мужчину в холодильнике его квартиры в многоэтажном доме. На теле умершего замечена травма.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти американца. Арестованных по подозрению в убийстве пока нет.
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Мужчину нашли мертвым в своем холодильнике
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