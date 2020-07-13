Мужчину нашли мертвым в своем холодильнике

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Утром в четверг, 9 июля, работники экстренных служб нашли мертвого мужчину в холодильнике его квартиры в многоэтажном доме. На теле умершего замечена травма.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти американца. Арестованных по подозрению в убийстве пока нет.