Австралиец скончался от респираторных осложнений, которые появились у него спустя девять месяцев после заражения COVID-19, сообщает РИА Новости.
У него диагностировали коронавирусную инфекцию в марте. Хотя незадолго до смерти (в целях профилактики) он сдал тест – результат был отрицательный.
Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант пояснила, что случай с этим пациентов подтверждает, что люди могут сталкиваться с опасными последствиями и спустя много времени после выздоровления.
По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире выявили более 81 миллиона заражений коронавирусной инфекцией. Свыше 1,7 миллиона человек умерли.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
992
Мужчина вылечился от коронавируса и умер
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter