– Пожар случился на территории частного домовладения в агрогородке Бояры. Во вторник, 3 августа, в 0:08 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, она горела открытым пламенем. Внутри постройки было обнаружено тело. По предварительному заключению, это мужчина. Установлено, что частное домовладение принадлежит женщине 1966 года рождения. Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.
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Мужчина погиб при пожаре хозпостройки в Мядельском районе
Подробности инцидента sb.by рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович:
– Пожар случился на территории частного домовладения в агрогородке Бояры. Во вторник, 3 августа, в 0:08 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, она горела открытым пламенем. Внутри постройки было обнаружено тело. По предварительному заключению, это мужчина. Установлено, что частное домовладение принадлежит женщине 1966 года рождения. Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.
– Пожар случился на территории частного домовладения в агрогородке Бояры. Во вторник, 3 августа, в 0:08 спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, она горела открытым пламенем. Внутри постройки было обнаружено тело. По предварительному заключению, это мужчина. Установлено, что частное домовладение принадлежит женщине 1966 года рождения. Личность погибшего, причины пожара и гибели устанавливаются.
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