В гродно на пожаре в многоэтажном доме погиб хозяин одной из квартир, сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС.
- В 1.14 ночью 5 июля спасатели получили сообщение о пожаре в квартире по улице Дзержинского в Гродно. В жилой комнате на кровати обнаружили погибшего хозяина.
Огонь уничтожил имущество в жилой комнате, закоптил стены и потолок. Причина пожара выясняется. С вышележащих этажей сотрудники МЧС эвакуировали 21 человека.
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Мужчина погиб на пожаре в Гродно
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