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  2. Мужчина открыл стрельбу в московской школе

Мужчина открыл стрельбу в московской школе

Инцидент произошел на территории школы на северо-востоке Москвы, пишет РИА Новости.


Как уточнили в МВД, стрелявший задержан. По данным ведомства, пострадавших нет.

Позже в полиции сообщили, чем руководствовался мужчина. Оказалось, что ученица 10-го класса поругалась со знакомыми и рассказала о конфликте отцу. Тот прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочери выстрелил один раз из пистолета вверх.

Напомним, что 20 сентября произошло массовое убийство в пермском университете. Тогда в результате стрельбы погибли 6 человек. За несколько месяцев до этого схожая трагедия случилась в казанской гимназии, где молодой человек застрелил девятерых. Суммарное число пострадавших – около 80.

Фото: РИА Новости
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