Мужчина, отбывая срок в Гомеле, организовал через соцсети заем кредитов, обманув трех женщин

30-летний уроженец Минской области отбывал наказание за кражу в исправительном учреждении открытого типа в Гомеле. По совету другого осужденного обратился к жительнице Минска, чтобы поправить свое финансовое положение. Минчанка за вознаграждение помогала в оформлении банковских онлайн-кредитов. В ходе последующего общения по телефону мужчина предложил ей преступную схему обмана граждан, нуждавшихся в кредитах. Та согласилась. Инициатор занялся поиском потенциальных жертв среди пользователей социальной сети ВКонтакте, завел аккаунт с вымышленной фамилией, разместил объявление о содействии в оформлении кредита лицам с чистой историей, принялся активно предлагать свои услуги.

Первой на предложение клюнула жительница Мостовского района Гродненской области. По указанию «помощников» она оформила кредит на 2200 рублей, хотя нуждалась в сумме 1500 рублей. Путем манипулирования у нее выманили более 700 рублей.

27-летней беременной жительнице Бобруйского района Могилевской области необходима была сумма в 1000 рублей. Незнакомый пользователь соцсети в связи с ее неблагоприятной кредитной историей посоветовал оформить кредит на мать, о чем та не знала. Кредит открыли на 3000 рублей, с которого злоумышленники похитили 1999 рублей, затем под различными предлогами у молодой женщины выманили еще 330 рублей.

Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил 3105 рублей.

Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники исправительного учреждения.

– Следует отметить, что все общение между отбывающим наказание и потерпевшими состояло в основном из переписки в социальной сети, без личных встреч. В ходе следствия он признался, что подыскивал жертв преступления среди сельских жителей, надеясь на их невысокую финансовую грамотность, – обратила внимание официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В отношении мужчины и его сообщницы возбуждено уголовное дело по статье о хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору. Дело расследовано и направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб потерпевшим на сумму 2509 рублей. На их имущество наложен арест на сумму более 4700 рублей. Установлено, что мужчина ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Его сообщница, администратор столичного игорного клуба, ранее не судима.