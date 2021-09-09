Муж и жена сделали коррекцию зрения и не узнали друг друга

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Терри и Бренда Смит вместе уже 50 лет. Они познакомились еще в юности. Весной текущего года медики обнаружили у обоих супругов катаракту и рекомендовали им сделать операцию на глазах.Первой процедуру прошла Бренда. Она носила очки с 30 лет. После операции британка была поражена, когда увидела супруга. По ее словам, Терри неправильно бреется. Кроме того, женщине пришлось постричь ему брови.Спустя месяц коррекцию зрения прошел и сам Терри. Он был тоже удивлен, когда увидел свою супругу без очков. Оказалось, Бренда выглядит совсем не так, как он помнил: цвет ее волос изменился.Британец отказался указывать на другие внешние изменения жены, чтобы не обидеть ее, но заметил, что серый плащ, который он когда-то покупал, оказался зеленым.Супруги поделились, что перенесенная операция очень изменила их жизнь. Например, Бренда впервые заметила, как сверкают драгоценные камни в ее кольце, а Терри согласен, что действительно очень плохо брился.Несмотря на неожиданные перемены, британцы очень рады, что увидели мир таким, какой он есть на самом деле. Кроме того, они избавились от множества пар очков, которые долгое время хранились у них дома.