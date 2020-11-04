В музейном комплексе "Дудутки" 7 ноября приглашают на историческую программу, сообщает БЕЛТА.
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"Исторические программы проводим каждую субботу. Они всегда посвящены разным временным промежуткам. В этот раз постараемся вовлечь людей в эпоху Грюнвальдской битвы. Обратимся к событиям, произошедшим 600 лет назад. Акцент будет сделан на ходе военных кампаний 1300–1450 годов. Реализовать идею помогут театры средневековой культуры и военно-исторические клубы", – пояснили в «Дудутках».
Мероприятие проходит в рамках проекта «Легендарные эпохи». Он включает в себя выступления реконструкторов, постановочные поединки, демонстрацию тактики и техники боя различных исторических периодов, открытые лекции с историками, этнографами, а также мастер-классы и выступления музыкальных коллективов.
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Музейный комплекс "Дудутки" предлагает 7 ноября погрузиться во времена Средневековья
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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