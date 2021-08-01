Музей уникального обмундирования и военной техники открылся в Бресте

, - отметилК слову, многие экспонаты популярны у отечественных и российских кинематографистов. Отец и сын Тикуновы не раз выступили консультантом при съемках фильмов. Одним их таких стала «Государственная граница».Двери музея на территории рынка «Лагуна» открыты со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00. Павильон 273.