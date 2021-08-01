На рынке «Лагуна» в Бресте начал свою работу музей подлинного воинского обмундирования, техники, снаряжения и денежных знаков периода двух мировых войн. В экспозиции представлено более 1000 экспонатов, которые разместились в одном из павильонов площадью 200 квадратных метров.
- Представленные здесь экспонаты – лишь часть того, что нам с отцом удалось собрать за чуть более 15 лет. Только мотоциклов военных лет у нас 15. Помощь в создании коллекции оказывали родные, сослуживцы и просто знакомые, которые знали про увлечение. Давно хотел поделиться с земляками и гостями города всем, что удалось собрать. Считаю, что подобные вещи будут полезны для патриотического воспитания нашей молодежи. И взрослым, и детям здесь будет интересно побывать и узнать что-то новое для себя, - отметил создатель музея Алексей Тикунов.
К слову, многие экспонаты популярны у отечественных и российских кинематографистов. Отец и сын Тикуновы не раз выступили консультантом при съемках фильмов. Одним их таких стала «Государственная граница».
Двери музея на территории рынка «Лагуна» открыты со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00. Павильон 273.
Опубликовано:
3418
Музей уникального обмундирования и военной техники открылся в Бресте
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter