Музей истории ВОВ к своему 77-летию готовит специальную программу

В этот день начнет свою работу временная фотодокументальная экспозиция "Между прошлым и будущим", которая посвящена истории музея с момента его открытия в 1944 году до переезда в новое здание в 2014-м. В экспозицию вошли основные аспекты деятельности музея за 70-летний период. Снимки и документы отражают самые интересные и важные моменты подготовки и открытия первой экспозиции музея 22 октября 1944 года. Главные действующие лица – люди, которые до войны, возможно, не посетили ни одного музея, а в 1944-м прямо из партизанских лесов и с фронта пришли в разрушенный войной Минск и за три месяца сумели создать первую музейную экспозицию.В зале музея № 9 "Беларусь после освобождения. 1944–1950 гг. Память о войне" будет отражена история послевоенного восстановления страны. Один из разделов экспозиции зала посвящен созданию и открытию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Будут представлены документы по организации музея, Книга впечатлений и предложений 1944 года, фотографии первых сотрудников, большинство из которых были участниками партизанского движения и подпольной борьбы.Для работников музея запланированы торжественное собрание и концерт.