Музей истории белорусского кино в декабре покажет два фильма о братьях Люмьер

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В этом году Национальный исторический музей подготовил эксклюзивный шоу-проект к 125-летию кинематографа. Два фильма о родоначальниках кино будут показывать каждую декабрьскую субботу.Научно-популярный фильм "История одного изобретения" рассказывает о том, как Луи Люмьер придумал кино за одну зимнюю ночь 1894 года.– прокомментировали в музее.В фильме "Мир глазами Люмьеров" рассказаны события 6 января 1896 года.– пояснили организаторы.Посмотреть картины зрителей приглашают 5, 12, 19 и 26 декабря в 15:00 и 17:00.