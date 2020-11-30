В Музее истории белорусского кино в декабре можно будет посмотреть два фильма о братьях Люмьер, сообщает БЕЛТА.
Фото:livejournal.com
В этом году Национальный исторический музей подготовил эксклюзивный шоу-проект к 125-летию кинематографа. Два фильма о родоначальниках кино будут показывать каждую декабрьскую субботу.
Научно-популярный фильм "История одного изобретения" рассказывает о том, как Луи Люмьер придумал кино за одну зимнюю ночь 1894 года.
– Картина повествует о происхождении названия аппарата – оно могло быть совершенно иным, – прокомментировали в музее.
В фильме "Мир глазами Люмьеров" рассказаны события 6 января 1896 года.
– Прошла всего неделя после начала триумфальных публичных кинопоказов на бульваре Капуцинок в Париже. Их посещали примерно две тысячи человек ежедневно, успокаивала желающих даже полиция. По сюжету Луи Люмьер заказал своему деловому партнеру изготовление 200 кинокамер Cinematographe, раздал их нанятым кинооператорам и разослал их по всему миру с заданием запечатлеть на пленку, как живут люди за границей. За период с 1895 по 1905 год они представили зрителям 1422 сюжета. Это был настоящий переворот общественного сознания. В основе фильма – 108 самых ярких и неординарных люмьеровских сюжетов. Все они ценны и сегодня. Луи Люмьер был последним изобретателем и первым кинорежиссером, – пояснили организаторы.
Посмотреть картины зрителей приглашают 5, 12, 19 и 26 декабря в 15:00 и 17:00.
Опубликовано:
639
Музей истории белорусского кино в декабре покажет два фильма о братьях Люмьер
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter