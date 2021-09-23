Мусиенко: в любом большом и малом населенном пункте можно найти поводы для гордости за Беларусь

Об этом на состоявшейся в Минске молодежной диалоговой площадке рассказал автор книги «Гордость ЗА Беларусь», подготовленной на основе совместного с газетой «СБ. Беларусь сегодня» одноименного проекта, Сергей Мусиенко – руководитель Аналитического центра ЕсооМ, член Общественно-консультативного совета при Министерстве образования, член правления Союза писателей Беларуси.

Молодежная диалоговая площадка по теме «Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны» проводилась в столичной гимназии № 1 имени Ф. Скорины в рамках реализации программы «Школа активного гражданина» («ШАГ»). Как отметил Сергей Мусиенко, идея проекта «Гордость ЗА Беларусь» задумывалась и осмысливалась еще десятилетие назад:

– И никогда в истории нашей страны такого еще не было: чтобы все школьники страны одновременно и предметно изучали столь серьезный и вдумчивый проект, поэтапно и всесторонне рассказывающий о несомненных и впечатляющих достижениях нашей страны за все годы ее независимости, вызывающих несомненную гордость.

Параллельно с 1-й гимназией в онлайн-режиме на связи были и учащиеся еще двух школ: 130-й и гимназии № 40, то есть мероприятие проходило в гибридном режиме. Но руководитель ЕсооМ и писатель заметил:

– Я бы хотел, чтобы эта трансляция шла по всей стране, а мероприятие такого рода имело всебелорусский охват. Потому что в любом регионе страны, в любом большом и малом населенном пункте нашей республики можно и нужно искать и находить поводы для настоящей гордости за Беларусь.

Размещенное в столичном микрорайоне Серебрянка государственное учреждение образования «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска» осуществляет обучение и воспитание учащихся на I, II и III ступенях общего среднего образования c изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне. В 2021/2022 учебном году здесь открыто 43 класса, в которых обучается 1188 учащихся.

Как отмечается на официальном сайте учреждения, образовательная среда гимназии постоянно расширяется. Учителями начальных классов разработан и апробируется «Интеллектуальный календарь юного гимназиста». Более половины учащихся начальных классов ежегодно участвуют в интеллектуальных играх-конкурсах, интернет-олимпиадах, более 80 процентов учащихся V-X классов принимают участие в ежегодном гимназическом интеллектуальном марафоне.

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