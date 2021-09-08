Мусиенко назвал один из основных мотивов закрытия воздушного пространства Беларуси

, – отметил гость студии., – заявил Сергей Мусиенко.При этом, рассуждая о последствиях закрытия воздушного пространства, он обратил внимание на то, что это возымело в том числе и позитивный эффект.Кроме того, Сергей Мусиенко назвал нашу систему санаторно-курортного лечения одной из лучших в мире. И обратил внимание на то, что огромное значение в Беларуси придается благоустройству пляжей, зон отдыха.