Мусиенко назвал один из основных мотивов закрытия воздушного пространства Беларуси

Страны ЕС прекратили авиасообщение с Беларусью, чтобы европейцы не увидели нормальную жизнь и то, что бороться с коронавирусом можно и иными способами, без жестких ограничительных мер. Такую точку зрение в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» высказал директор Аналитического центра EcooM, автор проекта «Гордость ЗА Беларусь» Сергей Мусиенко.
– Аналитика заставляет смотреть на любое явление с обратной стороны, – отметил гость студии. – Один из основных мотивов закрытия воздушного пространства Беларуси – не Протасевич, не ситуация с самолетом, а то, чтобы итальянец, француз, немец не приехали сюда и не увидели нормальную жизнь. О нас не говорят, наши улицы, кафе не показывают в Европе. А почему? Потому что, когда там был комендантский час и людей штрафовали за выход к морю с собачкой, у нас шла нормальная жизнь. В наши санатории пошли заявки от итальянцев, которые устали от этого всего. Они узнали, что есть страна, где можно просто отдохнуть, походить по ресторанам, подлечиться после того же коронавируса.
– На Западе не хотят показывать иной способ преодоления пандемии, – заявил Сергей Мусиенко.
При этом, рассуждая о последствиях закрытия воздушного пространства, он обратил внимание на то, что это возымело в том числе и позитивный эффект. «Мы стали больше ездить по стране. У нас очень вырос внутренний туризм. Госпрограмма «Замки» во многом реализована. Есть что посмотреть. Начали изучать Беларусь и с удивлением увидели, что и здесь можно много чего показать детям».
Кроме того, Сергей Мусиенко назвал нашу систему санаторно-курортного лечения одной из лучших в мире. И обратил внимание на то, что огромное значение в Беларуси придается благоустройству пляжей, зон отдыха.