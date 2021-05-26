Мусиенко: каждому из нас надо активнее продвигать наши символы и знания о стране

Фото из архива

БЕЛТА

"Все происходящее получило живую реакцию. Мы в очередной раз увидели неравнодушие главы государства и умение правительства, чиновников и силовых структур мобилизоваться. Это здорово и говорит о зрелости. Мы строим самостоятельную страну и это опыт наш. Президент относится к стране, как к своему ребенку. И мы это увидели в очередной раз. Потому что не было элемента равнодушия", - сказал Сергей Мусиенко.Эксперт затронул инцидент с госфлагом в Латвии., - констатировал он.